القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، أمس، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانيات التعاون العسكري، وملف التدريبات المشتركة، وسُبل تبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.// انتهى //08:13ت م0030