عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
الطائف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات ، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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