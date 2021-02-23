حفر الباطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسهطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.// انتهى //09:12ت م0033