نيودلهي 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسلقي 70 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية في الهند.وذكرت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقوين لا زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي"، مما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.وأضافت أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين البالغ عددهم حتى الآن 134 شخصًا.// انتهى //09:15ت م0034