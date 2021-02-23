القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، على خصوصية العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، وتطلعه لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي، أمس مع نظيره الصيني شي جين بينج، وتأكيده حرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية.وأخبرت صحف القاهرة عن استعداد مصر لاستقبال 6ر8 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" أواخر الشهر الجاري، من ضمن 40 مليون جرعة سيتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، على أن يتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.وتحدثت عن إعلان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، نجاته من محاولة اغتيال مخططة من جانب مسلحين بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع حدوث اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في طرابلس وتحرك أرتال عسكرية من مصراته باتجاه العاصمة.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى إعلان البنك الدولي عن وجود عجز في تمويل خطة التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كورونا المستجد بقيمة 30 مليون دولار، ودعوته المانحين الدوليين لتقديم مساعدات إضافية من أجل استكمال حملة التطعيم التي يبلغ إجمالي تكلفتها 55 مليون دولار.وعرجت على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من استغلال حركات تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة جائحة كورونا لتعزيز شعبيتها، واقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل نصف مليون وفاة، إضافة لأكثر من 28 مليون إصابة.وأشارت صحف مصر إلى أن لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة حذرت أمس من أزمة إنسانية مدمرة يتعرض سكان إقليم تيجراي الأثيوبي نظرا للاحتياجات المعيشية الهائلة للمتضررين من القتال الدامي بالإقليم بعد أن فقدوا موسم الحصاد.// انتهى //10:46ت م0049