تبوك 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة تبوك وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 89 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 1389 جولة رقابية، رصدت خلالها 118 مخالفة، وإغلاق 30منشأة تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية و إغلاق 59 منشأة مخالفة للاشتراطات صحية.وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19, داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //10:53ت م0050