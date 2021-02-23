سكاكا 11 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، اللواء خالد بن عبدالله الفياض، بمناسبة إحالته إلى التقاعد من قيادة أمن المنشآت بالمنطقة، يرافقه المقدم خالد بن عبدالعزيز الدخيل الله بمناسبة تكليفه قائداً لقوة أمن المنشآت بمنطقة الجوف.وأعرب سموه عن شكره للواء الفياض على ما قدمه خلال فترة عمله بالمنطقة, متمنياً له التوفيق.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن قوة أمن المنشآت تواكب رؤية المملكة 2030، وذلك لتلبية متطلبات مقدّرات الوطن الأمنية، في هذا العهد الزاهر، مشيدًا سموه برجال الأمن الذين يعدون العين الساهرة، والأمناء على هذا الوطن.// انتهى //10:53ت م0051