إسلام آباد 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان مجدداً دعمها للجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.واهتمت بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى سريلانكا بهدف تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرقت إلى مطالبة باكستان بضرورة حل القضية الكشميرية سلمياً وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأشارت إلى التراجع القياسي الذي شهدته حالات الوفاة بفيروس كورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية مع تراجع حدة الموجة الثانية للفيروس في باكستان.وأخبرت عن توقيع باكستان وطاجيكستان اتفاقية للتعاون بين سلطات الجمارك في البلدين من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالجمارك.كما أخبرت عن توقع باكستان شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ نظراً لإكمالها الشروط التي فرضتها المجموعة عليها.أفغانياً أخبرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة بجروح جراء انفجار وقع في العاصمة كابل، ومقتل شخصين بهجوم مسلح في هيرات.// انتهى //11:06ت م0054