رام الله 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وبيت لحم والأغوار.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم، واعتقلت العديد من الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، قذيفتين صوب مركب صيد قبالة بحر وسط قطاع غزة.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.وأوردت خبر اقتحام 89 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 وفيات و1334 إصابة و615 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:22ت م0058