بيروت 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار التوترات السياسية والتجاذبات التي تعترض عملية تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إنعدام أي تحرك أو مبادرة جدية باتجاه إيجاد حلول للمعضلة الحكومية المستفحلة.ولفتت صحف اليوم الانتباه إلى إعلان السلطات العراقية،أمس، سقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات.وأخبرت عن إعلان وزارة الخارجية الفرنسية ،خلال لقاء عقد في بروكسل،أمس، وجمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزملائه من الاتحاد الأوروبي،عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصنفون الوضع النووي الإيراني بأنه مقلق.وسلطت الضوء على تشديد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن أنشطة إيران مزعزعة لاستقرار المنطقة مؤكدا على ضرورة وأهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي.// انتهى //11:27ت م0060