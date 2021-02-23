الكويت 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم رسالة شفوية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بوعضو المكتب السياسي الأعلى ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يانغ جيتشي.// انتهى //11:40ت م0061