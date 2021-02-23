الباحة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.ويستمر التنبيه - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //11:46ت م0063