عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
الباحة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويستمر التنبيه - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
// انتهى //
11:46ت م
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