الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسقدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم الخدمة الاجتماعية خدماتها لـ 9527 مستفيداً خلال العام 2020م .وأوضحت المدينة أن الخدمات شملت توفير 328 جهازاً طبياً وفقاً لاحتياجات المرضى، وتأمين 250 كسوة شتوية، إضافة إلى توفير المواصلات والسكن للقادمين من خارج منطقة الرياض، لافتةً إلى أن الخدمة الاجتماعية تعمل على مساعدة المرضى وحل مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساس التي تهدف إلى تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قبل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي.وبينة المدينة أن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع مختلف المرضى كالمرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية، ومن يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن، وقد يحتاجون لتأهيل قبل العلاج مثل حالات بتر الأطراف.// انتهى //13:14ت م0093