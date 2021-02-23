الطائف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستابعت "واس" تقيد المراكز التجارية والغذائية والأسواق والمطاعم بمحافظة الطائف بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وتضمَّنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى توفير وسائل السلامة من معقمات وقفازات وإرشادات تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد للحفاظ على السلامة العامة.وشهدت الأسواق والمراكز التجارية وعي والتزام مجتمعي كبير من قبل مرتاديها بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //13:14ت م0094