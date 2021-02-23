المدينة المنورة 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي شملت 1482 منشأة تجارية بالمنطقة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 9 منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية, وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.وشدّد فرع وزارة التجارة بالمنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية لجميع الاشتراطات الاحترازية , من تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للمتسوقين والموظفين, ولبس الكمامة وعدم التجمع و تجاوز الأعداد المسموح بها داخل المحلات , والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق "توكلنا".// انتهى //13:18ت م0095