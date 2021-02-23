القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسبدأت بجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، اجتماعات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان.وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، ورئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي ورينهولد لوباتكا، ومشاركة مجلس الشورى السعودي بوفد ضم أعضاء المجلس أعضاء البرلمان العربي وهم: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، والاستاذ عساف أبو ثنين، والاستاذ هزاع القحطاني، والاستاذ عبدالله بن عيفان.واستعرض رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية، التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة التي تبعث على التفاؤل والأمل، مثمنًا مخرجات قمة "العلا" وما تضمنته من مواقف وقرارات ترقى لمستوى التحديات التي تمر بها المنطقة العربية.وأشاد "العسومي" بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاح قمة "العلا"، ودورها الريادي العالمي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وبما حققته المملكة من إنجازات خلال رئاستها لقمة العشرين.وأعلن رئيس البرلمان العربي إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مشدداً على رفض البرلمان التام لما تضمنته البيانات والتقارير المُسيَّسة والمغلوطة التي صدرت مؤخراً من بعض الجهات والمنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية.وشدد العسومي على أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكنه ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.// انتهى //13:21ت م0096