عرعر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري، يرافقه عدد من المختصين بالوزارة .وجرى خلال الاستقبال بحث استراتيجية المنطقة العمرانية والحضرية، والنطاق العمراني، وأولويات التنمية العمرانية بالمنطقة، وتحسين المشهد الحضري لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية متوازنة، وإيجاد مساحات شاسعة من المناطق الخضراء والمفتوحة والميادين والمراكز الترفيهية والاستثمارية.وأكد سموه أهمية تحليل الواقع وتحديد الفجوات وفق معايير مرجعية تنطلق من توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومستهدفاتها، لوضع استراتيجية عمرانية حضارية والمبادرة في تنفيذها مرحلياً بما يؤسس لبيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وبما يعزز السلامة البيئية والأمن بكافة أبعاده بما في ذلك السلامة المرورية للمركبات والمشاة.وشدد على أهمية تحقيق متطلبات الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، واستثمار المِيَز النسبية في المنطقة، مبيناً أن التخطيط العمراني والحضري ذو أثر بالغ في تحقيق الكثير من الأهداف التنموية في المجالات الصحية والرياضية والسياحية والترفيهية والثقافية والاجتماعية.وأكد سموه أهمية تنفيذ كافة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بالمنطقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مشيداً بخطط وبرامج ومبادرات الوزارة، وما خصصته للمنطقة من موازنة لإعداد استراتيجية المنطقة العمرانية، وما حققته من إنجازات كبيرة ومؤثرة في جميع أنحاء المملكة كافة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي ، ومستشار سمو الأمير للقطاع غير الربحي أمين مجلس المنطقة الدكتور أحمد الفريسي، وأمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري .// انتهى //13:34ت م0099