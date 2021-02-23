نجران 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة خالد بن موسى آل مزهر .واطلع سموه خلال اللقاء على نسخة من تقرير الديوان الرابع لمجلس المنطقة، اشتمل على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1440 / 1441هـ وأبرز إنجازات الديوان، التي أثمرت في المحافظة على المال العام .ونوه سمو أمير المنطقة بالدور الذي يقوم الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.// انتهى //13:38ت م0102