عام / سمو أمير منطقة نجران يتسلم التقرير السنوي لفرع ديوان المحاسبة العامة بالمنطقة
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
نجران 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة خالد بن موسى آل مزهر .
واطلع سموه خلال اللقاء على نسخة من تقرير الديوان الرابع لمجلس المنطقة، اشتمل على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1440 / 1441هـ وأبرز إنجازات الديوان، التي أثمرت في المحافظة على المال العام .
ونوه سمو أمير المنطقة بالدور الذي يقوم الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.
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13:38ت م
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