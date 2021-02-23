عرعر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين.وأكد سموه أن الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا كان لها الأثر الملموس - بفضل الله - في التعامل مع الجائحة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق" صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا تجاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء وبنات منطقتنا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزَّها واستقرارها وتقدمها.// انتهى //13:44ت م0106