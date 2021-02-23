جدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الرياض اليوم, معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المنظمة وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها.وأكد الأمين العام الموقف الثابت للمنظمة الداعم للعراق لتحقيق أمنه واستقراره، وتعزيز سيادته والحفاظ على سلامة أراضيه.من جهته، ثمن الوزير العراقي وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع العراق، والدور المهم الذي تضطلع به في سبيل تطوير وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //13:45ت م0107