بريدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة في الإمارة اليوم، جلسة المجلس الأولى والثانية من الدورة الأولى للعام المالي الحالي 1442 / 1443هـ.وثمن ما حظيت به المنطقة من دعمٍ سخي من قبل القيادة الحكيمة، من المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام 1442 / 1443هـ، راجياً من الله أن تسهم في تطور المنطقة في مختلف المجالات، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن.وأوضح أمين مجلس المنطقة عسم الرمضي أن المجلس استعرض المشاريع والبرامج والمبادرات المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بمنطقة القصيم ومنها: (جامعة القصيم ، وفرع وزارة النقل ، وإدارة كهرباء القصيم ، والإدارة العامة للتعليم ، وفرع وزارة الإسكان ، وفرع وزارة السياحة ، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والإدارة العامة للشؤون الصحية ، وفرع وزارة التجارة).وأشار إلى أن المجلس ناقش عددًا من الأفكار والمقترحات ومنها إعادة استخدام الحماة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إنتاج الكهرباء، واقتراح تسمية المجمع التعليمي بحي الأشرفية بعنيزة باسم (مجمع حمد بن صالح الحركان لتحفيظ القرآن)، ومبادرة سمو أمير المنطقة "منصة القصيم للتسوق"، ثم استكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة .// انتهى //14:57ت م0132