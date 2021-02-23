بغداد 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.26% , متوقفا عند 549.78 نقطة.وشهدت التداولات انخفاض اسهم 16 شركة , فيما ارتفعت اسهم 14 اخرى, وحافظ عدد مماثل من الشركات على اسعاراسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2,371,897,759 سهما, بقيمة 1,452,056,497 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 847 صفقة, شملت 44 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:06ت م0134