الأحساء 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الأحساء خلال الـ 4 أيام الماضية، 3667 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية، وتحرير 506 مُخالفات لعدم التقيد بالتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية، وصادرت 1181 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك.كما قامت برفع 8634 طنًا من النفايات المنزلية وإزالة 8046 كيلومتراً مكعباً من المُخلّفات الإنشائية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 32 موقعًا بمساحة 16177 كيلومتراً من الطرقات و5268 " حاويات وصناديق نفايات"، باستخدام 14800 لتر من المُعقمات والمطهرات.وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الرقابية الشاملة والتأكيد على المنشآت بالالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .// انتهى //15:22ت م0137