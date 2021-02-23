جنيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدعت منظمة العمل الدولية إلى تعاون تنظيمي لها وعقد حوار حول السياسات الدولية لحماية عمالة تلك المنصات .وأكد التقرير السنوي للتوظيف الذي أطلقته اليوم المنظمة أن منصات العمل الرقمية يمكنها خلق فرص عمل جديدة، والقضاء على التمييز السابق بين الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، إلا أن انتظام العمل والدخل وعدم الحصول على الحماية الاجتماعية وطول ساعات العمل هو التحدي الذي تواجهه عمالة المنصات الرقمية، وكذلك إحلال الخوارزميات محل البشر في تخصيص العمل وتقييمه وإدارة العمال ومراقبتهم .وأشار التقرير إلى أن تكاليف وفوائد المنصات الرقمية لا يتم تقاسمها بالتساوي في جميع أنحاء العالم، وأن 96% من الاستثمارات في هذه المنصات يتركز في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية، بينما تتركز 70% من الإيرادات في دولتين فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين .// انتهى //15:24ت م0139