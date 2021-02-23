أديس أبابا 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي انطلاق يوم فعاليات "المنتدى الاقتصادي الدولي العشرين حول أفريقيا".وأكد الاتحاد أن المنتدى -الذي يجري عبر الفيديو كونفرانس- فرصة لإعادة البناء في أعقاب أزمة جائحة «كورونا» لاستكمال التركيز على أجندة 2063 الطموحة، كما سيركز المنتدى على مناقشة دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التحول الإنتاجى للقارة.ومن بين القضايا المثارة التي يركز عليها المنتدى: السياسات المالية ومصادر التمويل الحكومية، والتدخلات المالية والنقدية والمالية التي يمكن أن تحفز الاقتصادات الوطنية، ومقدرة الحكومات الأفريقية على التوسع في تعزيز القاعدة الضريبية ودور شركاء أفريقيا الدوليين في إدارة الدين العام والإجراءات الجديدة لعصر جديد من التعاون مع القارة.كما يناقش المنتدى الاستفادة الكاملة من الزخم الرقمي في أفريقيا لتسريع الانتقال إلى العصر الحديث.// انتهى //15:26ت م0140