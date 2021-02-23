جنيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدعت منظمة "يونايتد" لتمويل فوري قيمته 90 مليون دولار أمريكي ، لتامين إمدادات الأكسجين اللازم للدول النامية لعلاج مرضى كوفيد 19، حيث ينقصها الأكسجين الذي يحتاجه أكثر من نصف مليون شخص يوميا للعلاج .وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بإيجاد الحلول المبتكرة لعلاج الأمراض وتوفير المستلزمات الطبية : إن 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل ينقصها الأكسجين في ظل الجائحة، وإن المبلغ المطلوب للأشهر الـ12 القادمة يبلغ 1،6 مليارات دولار، وستقوم المنظمة مع الشركاء بدفع 20 مليون دولار وينقصها 90 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح .وأوضح المتحدث هيرفيه فيرهوسل أنه مع زيادة الطلب على الأكسجين بسبب الجائحة أصبح الحصول عليه بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام يمثل تحديا متزايدا للبلدان النامية، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون 1،1 مليون أسطوانة أكسجين يوميا وفي أسرع وقت في 25 دولة ، ومن بينها مالاوي وأفغانستان ونيجيريا وكمبوديا وفيتنام وزامبيا .// انتهى //15:26ت م0141