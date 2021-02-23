الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأبدى سائق فريق مرسيدس بنز إي كيو "البلجيكي" توفيل فاندورن حماسة كبيرة للمشاركة في سباق فورمولا إي الدرعية الذي سيقام الجمعة المقبل على حلبة الدرعية على مدار يومين.وقال: "توقفنا لمدة طويلة منذ آخر سباق خُضناه في برلين, ومع اقتراب مشاركتي في السباق ووجودي على المضمار أسعى لتقديم أفضل ما لدي, وأرى كيف سيكون أداء سيارتنا هذا الموسم، فقد قُمنا بتحديثات كثيرة عليها وأضفنا لها أجزاء جديدة آمل أن تُحسن من أدائها بشكلٍ كبير في السباق.وأضاف: "ستستضيف الدرعية أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا إي وهو أمر فريد ومميز جدًا، إذ تبدو السيارات في الليل أجمل وأسرع بكثير,كما تختلف القيادة في الليل بالنسبة للسائقين حيث تكون لديك رؤية على شكل نفق تتشكل بين المسار وكل شيء آخر من حوله، وهذا يُعطي انطباعاً بالسرعة الكبيرة, لذا سيكون من المثير أن يكون لدينا سباق ليلي لأول مرة في الفورمولا إي، ونأمل أن نخوض المزيد من هذه السباقات في المستقبل", مشيرًا إلى أنه لا يوجد اختلاف كثير بين السباقات نهارا أو ليلا سوى من خلال إضاءة المسارات بأنوار ساطعة تُشعرك وكأنك تقود في ضوء النهار, والاختلاف الوحيد هو ظروف المضمار نفسه وأداء الإطارات ودرجات الحرارة حيث تكون أكثر برودة في الليل, وهو ما سيجعل الإطارات تعمل في أجواء مختلفة وبسرعة أكبر مما لو كان السباق نهارا.وأشاد بحلبة الدرعية التي تعد الآن واحدة من أكثر حلبات السباق شهرةً في سلسلة الفورمولا إي وقال: "جولة السعودية محطة خاصة جداً وهي إحدى محطات السباق المفضلة جدًا لدي بسبب طبيعة الحلبة المختلفة فيها، حيث تتميز دائرة الحلبة بوجود ارتفاع كبير نسبيًا في أحد جوانبها حيث يقع القطاع الأول والثاني على منحدر، وفيها أيضًا مجموعة كبيرة من الزوايا, فإذا لم تُنهي الجزء الأول من السباق بشكلٍ صحيح فسيؤدي ذلك إلى إبعادك تمامًا عن الباقين، وقد تضيع الكثير من الوقت بسهولة، لذا تُعد دائرة الحلبة مختلفة جدًا عن الحلبات الأخرى وتتمتع بسرعة عالية بين الجدران، بينما تعتمد طبيعة السباق في دوائر الفورمولا إي الأخرى على مبدأ التوقف والانطلاق، وهذا بالطبع ينتج عنه الكثير من التحديات".وعبّر السائق البلجيكي عن طموحه في مواصلة ما حققه الفريق في أول مشاركة له في الموسم الماضي بحصولهم على المركز الثاني, مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للفوز بالمركز الأول ولكن يجب التحلي بالواقعية كون سباقات فورمولا إي لا يمكن توقع نتائجها، ولكن علينا العمل وحصد النقاط وتقليل الأخطاء كلما أمكن, لأن الهدف الأول هو المنافسة حتى نهاية الموسم.// انتهى //15:30ت م0144