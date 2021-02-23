الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسصدر عدد جديد من مجلة الحرس الوطني بعنوان "حماة الوطن" , وصف الروح المعنوية العالية والعزيمة القوية لحماة الوطن ، والمرابطين في الحد الجنوبي، الذي يصدون الاعتداءات على حدود المملكة .وقد تصدرت بطولات جنودنا في الحد الجنوبي تقارير العدد الجديد من مجلة الحرس الوطني، حيث أبرز العدد قصص الصمود والتحدي والبذل والعطاء طوال المواجهة مع المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران , مستمدين العون من الله تعالى ثم دعم القيادة الرشيدة لهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخًا عزيز الجانب لا يسمح لأيّ معتد ولا صائل أن يمسّ حدوده وأمنه واستقراره .// انتهى //16:55ت م0172