‫الباحة 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اعتماد البرج الطبي في مستشفى الملك فهد بالباحة برجا طبيا تخصصيا يضم تخصصات الأورام والقلب والسمنة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه اليوم -عبر الإتصال المرئي- مع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج ، ومديري المستشفيات وعدد من القيادات الصحية بالمنطقة.وأشار سموه خلال الاجتماع إلى العديد من التحدّيات التي تواجهها الخدمات الصحية بالمنطقة، التي تتطلب عدداً من الحلول التي ستسهم -بإذن الله- في تطوير الجانب الصحي في مستشفى المخواة العام الجديد وفي بقية المستشفيات العامة بالمحافظات ، مثمناً الإنجازات التي قدمتها إدارة الصحة العامة خلال جائحة كورونا والتجهيزات الموجودة بمراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات ، التي عكست الرعاية الكبيرة التي قدمتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .من جانبه أوضح المجماج أن البرج الطبي التخصصي يحتوي على عدد من التخصصات التي تحتاجها المنطقة وفي مقدمتها تخصصات الأورام والقلب والسمنة ، مما يعدّ تحوّلاً كبيراً سيحدّ بشكل ملموس من عمليات تحويل الحالات إلى خارج المنطقة.// انتهى //16:57ت م0173