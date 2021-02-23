المدينة المنورة 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واسأطلق تجمع المدينة المنورة الصحي , مسار خدمات الطوارئ بالمنطقة بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وخاصة خدمات الطوارئ، وتقديم رعاية صحية طارئة بأعلى المستويات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة لكل المراجعين.ويتم ذلك عبر إنشاء نظام خدمات مستقل بذاته من حيث القوة العاملة والتجهيزات الطبية ووسائل الاتصال، يربط جميع أقسام الطوارئ في المنطقة بآلية عمل موحدة, للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الطارئة من خلال توحيد المعايير، وتشغيل جميع أقسام الطوارئ على مدار الساعة بنفس الكادر الطبي لرفع الكفاءة الطبية لمقدمي الخدمة, وترسيخ سياسة توزيع الحالات بين الأقسام لتحقيق أعلى مفاهيم الرضى للمرضى والمراجعين من خلال تعزيز الثقة بكل أقسام الطوارئ.// انتهى //17:08ت م0175