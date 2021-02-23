حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة تعليم بمنطقة حائل ‏عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "، ويستمر ليومين.وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أهمية الملتقيات العلمية في إذكاء مهنية الأعمال وطرح الأفكار ، منوهاً بنجاح العملية التعليمية عن بُعد في المملكة من خلال منصة مدرستي ونقلها للعملية التعليمية .وقُدّمت خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان " الخبرات المكتسبة في تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا "، وورقة عمل بعنوان "مهارات التقنية للمعلمين وأثرها على العمل عن بعد".// انتهى //17:09ت م0176