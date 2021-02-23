عام / تعليم حائل يدشن ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
دشنت إدارة تعليم بمنطقة حائل عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "، ويستمر ليومين.
وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أهمية الملتقيات العلمية في إذكاء مهنية الأعمال وطرح الأفكار ، منوهاً بنجاح العملية التعليمية عن بُعد في المملكة من خلال منصة مدرستي ونقلها للعملية التعليمية .
وقُدّمت خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان " الخبرات المكتسبة في تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا "، وورقة عمل بعنوان "مهارات التقنية للمعلمين وأثرها على العمل عن بعد".
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17:09ت م
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