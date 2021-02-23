القطيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسالتقى محافظة القطيف المكلف فلاح الخالدي اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي ورئيس هيئة القطيف سلطان الخالدي .وقدم رئيس هيئة القطيف شرحاً عن حملة "الخوارج شرار الخلق" وماتتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية ومشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية والبرامج التوعوية الهادفة ، وابراز جهود الدولة في التصدي لكل الافكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.// انتهى //17:09ت م0177