عام / محافظ القطيف المكلف يطلع على نشاط حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
القطيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
التقى محافظة القطيف المكلف فلاح الخالدي اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي ورئيس هيئة القطيف سلطان الخالدي .
وقدم رئيس هيئة القطيف شرحاً عن حملة "الخوارج شرار الخلق" وماتتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية ومشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية والبرامج التوعوية الهادفة ، وابراز جهود الدولة في التصدي لكل الافكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.
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17:09ت م
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