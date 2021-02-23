الرياض 11 رجب 1442 الموافق 23 فبراير 2021 واس.ينظم مركز تميز الرياض وإدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم الرياض غداً , لقاء تعريفيا افتراضيا بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة "النموذج الوطني للتميز ومعاييره" , بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ويستهدف فريق التميز والجودة في الإدارات ومكاتب التعليم وعددا من قادة المدارس.وأكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي أن النموذج الوطني للتميز المؤسسي الصادر عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التميز في المملكة، حيث اعتمد في تصميمه وبناء معاييره الرئيسة والفرعية على عدد من العناصر المهمة ليكون نموذجا وطنيا موحدا للجودة والتميز المؤسسي في جميع القطاعات في المملكة.وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا ببرامج وجوائز الجودة والتميز المؤسسي انطلاقا من أهميتها ودورها الملموس في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المحلية وتمكينها من المنافسة الإقليمية والعالمية.فيما أوضحت مديرة مركز تميز الرياض الدكتورة رقية السنيدي أن اللقاء التعريفي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة "النموذج الوطني للتميز ومعاييره" سيستضيف المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور أحمد بابدر ويستهدف فريق التميز والجودة في الإدارات والمكاتب، و(40) شخصية من لجان التميز والجودة من مدارس مكاتب التعليم للبنين والبنات.//انتهى//17:10ت م0178