براغ 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأفاد مسؤول حكومي في التشيك اليوم أن الضغط على مرافق العناية المركزة في بلاده يتزايد بشكل ملفت لدرجة أن البلاد قد تطلب المساعدة من الخارج بسبب زيادة أعداد المصابين وتضاؤل سعة المستشفيات ونقص العاملين المؤهلين في مجال الرعاية الصحية.وحذر نائب وزير الصحة التشيكي فلاديمير سيرني من أن أسرة العناية المركزة المتاحة لعلاج مرضى كوفيد19- نفدت تقريبًا، حيث إن النظام الصحي في البلاد لم يتعرض سابقًا لمثل هذا الضغط, مشيرًا إلى أن بلاده بدأت مفاوضات بشأن المساعدة المحتملة من دول أخرى، وستواصل إعادة توزيع المرضى الأوائل داخل البلاد على المناطق الأقل تضررا.ويتم حاليًا علاج أكثر من 6500 من مرضى كوفيد19- في المستشفيات التشيكية، بينهم أكثر من 1300 شخص يحتاجون إلى رعاية مركزة.وشهدت التشيك أعلى معدل إصابات في الاتحاد الأوروبي وفقا لأحدث أرقام المقارنة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وذلك من خلال تسجيل 968 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون الأيام الـ 14 الماضية.// انتهى //17:21ت م0180