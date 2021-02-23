حفر الباطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستفقد معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي عددًا من الطرق التابعة للوزارة في محافظة حفر الباطن , واطلع على سير أعمال الصيانة الجذرية ومشاريع التنفيذ الجارية، وذلك ضمن جولاته الدورية على الطرق التابعة للوزارة في مناطق المملكة.وشاهد معاليه مشاريع الصيانة الجذرية الحالية بالمحافظة، مستمعا لشرح عن استكمال أعمال تقاطع طريق رماح شوية الصداوي مع طريق النعيرية حفر الباطن حيث يجري تنفيذ أعمال الاسفلت وعوامل السلامة بالاضافة لأعمال ربط التقاطع مع طريق رماح شوية وطريق السفانية حفر الباطن.كما اطلع معاليه أعمال الطريق الرابط بين مدينة القيصومة وطريق جامعة حفر الباطن واستمع لشرح عن أهمية هذا الطريق والخدمة التي سيؤديها.// انتهى //17:22ت م0181