أبوظبي 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسزار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".واطّلع سموّه خلال جولته في الجناح الذي تشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، وأبرز المنتجات العسكرية التي تعرضها كُبريات المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.ورافق سموّه خلال الجولة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، والملحق العسكري السعودي في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.ويضم الجناح السعودي 12 شركة محلية، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة وهج، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، إضافة إلى مشاركة الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار، وكذلك مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض في مارس من العام 2022.وتستهدف المملكة من خلال مشاركتها في المعرض دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وجميع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.مما يذكر أن المركز الإعلامي للجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقام حاليًا في العاصمة الإمارتية أبو ظبي كان قد أعلن اليوم عن زيادة في أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والدولية بنهاية العام 2020 أكثر من 70 شركة، وبحجم استثمارات تقديرية تبلغ 24 مليار ريال.// انتهى //18:38ت م0199