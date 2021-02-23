الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي الباطن والقادسية الذي أقيم اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في إطار الجولة الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للباطن عند الدقيقة 47 اللاعب "فابيو إبرو" وفي الدقيقة 73 سجل اللاعب "صالح ال عباس" الهدف الثاني، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 17 عن طريق اللاعب "ستانلي"، ليضيف زميله "أندريا" الهدف الثاني عند الدقيقة 75.// انتهى //18:47ت م0204