تونس 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسعقدت المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اليوم اجتماعًا إقليميًا بتقنية الفيديو حول "تعميم استخدام الموارد التعليمية المفتوحة بالدول العربية".وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر في كلمة له بهذه المناسبة أنّ تطوّر التعليم في العالم وتجدّد مقارباته وأساليبه وتنوّع صيغه وأشكاله وتعاظم توقّعات الناس منه في تغيير أحوالهم ومجتمعاتهم نحو الأفضل من ناحية، وكثرة الأزمات والصعوبات التي قد تعترضنا في مواكبة كلّ ذلك من ناحية أخرى، هي من الأسباب الموضوعية التي تدعو إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكة للنهوض بالموارد التعليمية المفتوحة في الدول العربية.وأشار إلى أنّ الألكسو ما انفكّت تولي اهتمامًا بهذا المجال في خطط عملها وبرامجها ومشروعاتها ومبادراتها، مبينًا أن المنظمة أبرمت لهذا الغرض شراكات مع جهات عربية ودولية من أجل تطويرها وتجويدها وتعميم استخدامها بالدول العربية على مختلف المستويات السياسية والتشريعية والفنّية، وأطلقت لذلك منصّة "الألكسو" الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة لإنتاج المحتوى الرقمي التعليمي وتدريب المعلّمين على ذلك.// انتهى //18:48ت م0205