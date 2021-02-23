الخرطوم 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الزراعة السوداني الدكتور الطاهر إسماعيل حربي اليوم بوفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) برئاسة المدير القُطري للصندوق طارق عبدالله أحمد الذي يزور السودان حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث كيفية تحقيق التنمية الزراعية في السودان والاستثمار في المشاريع الزراعية، وتحقيق شعار إيفاد (الوصول إلى الفقراء في المناطق الريفية).// انتهى //18:49ت م0206