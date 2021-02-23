السيح 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بالخرج استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة .وجُهز المركز -الذي يقع في مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة شمال مدينة السيح ويخدم مدن ومراكز وقرى الخرج- بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.ويتكون المركز من صالة استقبال في محطة الوصول، وفرز بصري للمستفيدين، ومنطقة انتظار خارجية، وخمس مناطق تسجيل، ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و12 عيادة تطعيم، و10 مناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 مستفيد.// انتهى //18:49ت م0207