الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً غير عادي " عن بعد " برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور (كي سوك لي ) وبحضور نائبه أبوبكر كردي.وتم خلال الاجتماع الموافقة على تأجيل بطولة التأهيل الآسيوي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في مدينة عمّان بالأردن إلى 21 مايو , وتأجيل بطولة آسيا للكبار المقرر إقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 1 يونيو, وتأجيل بطولة كأس الرئيس عن قارة آسيا المصنفة ( جي2 ) المقرر إقامتها في فلسطين إلى 4 نوفمبر من هذا العام.وأوضح نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والسعودي للعبة أبو بكر كردي أن التأجيل يأتي بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتفشي فيروس كورونا وصعوبة إقامة مثل هذه المنافسات في بعض البلدان.// انتهى //18:49ت م0208