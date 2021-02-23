لندن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعرب وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) والممثل السامي للاتحاد الأوروبي عن إدانتهم الشديدة للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في ميانمار ضد متظاهرين سلميين.وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم: "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بشدة العنف الذي ترتكبه قوات الأمن في ميانمار ضد متظاهرين سلميين، ونقدم تعازينا لأهالي القتلى".وأكدت أنه يجب على الجيش والشرطة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، مبينة أن استخدام ذخيرة حية ضد مواطنين غير مسلحين غير مقبول، وأن كل من يردّ على مظاهرات سلمية بالعنف سوف يخضع للمحاسبة.وجددت المجموعة إدانتها لعمليات ترهيب وقمع معارضي الانقلاب وتقييد حرية التعبير السلمي، بما في ذلك حجب الإنترنت وإدخال تغييرات جائرة على القانون سعيا لكبت حرية التعبير عن الرأي، مشدّدة على ضرورة وقف الاستهداف الممنهج للمتظاهرين والأطباء والمجتمع المدني والصحفيين، ورفع حالة الطوارئ والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية لمساعدة المحتاجين لها.واستطردت المجموعة في ختام البيان قائلة: "سنظل متحدين في إدانتنا للانقلاب في ميانمار، ونطالب مجددا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيّاً، بمن فيهم مستشارة الدولة آنغ سان سو تشي والرئيس ون مينت، ونواصل وقوفنا إلى جانب شعب ميانمار في سعيه إلى الحرية والديموقراطية".// انتهى //18:50ت م0209