الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدشن وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير الدكتور علي محمد مسملي الخطة التشغيلية الثانية للخطة الإستراتيجية لكلية التربية الممتدة إلى 2030 التي تتصف بالمرونة والقدرة على التكيف، وتجزئة خططها التشغيلية وتقسيمها لبرامج ومشروعات تتسق مع خطط وأهداف كيانات وأقسام الكلية المختلفة.وقدم الدكتور علي مسملي في كلمة له شكره لمنسوبي كلية التربية والقائمين على إطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المميزة لها الأثر الواضح في دفع عجلة التطور على مستوى كليات الجامعة وكذلك كليات التربية بالمملكة.من جهته قال عميد الكلية الدكتور فهد بن سليمان الشايع: إن الخطة تواكب رؤية المملكة 2030 ونظام الجامعات الجديد وتوجهات وزارة التعليم في برامج إعداد المعلم ورؤية جامعة الملك سعود المستقبلية، وتتضمن 4 محاور و11 برنامجًا و25 مشروعًا، بينما عبّر عميد عمادة التطوير والجودة في الجامعة الدكتور مبارك بن هادي القحطاني عن سعادته بتدشين الخطة وبالإنجازات التي تحققت لكلية التربية.//انتهى//18:50ت م0210