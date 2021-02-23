الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي العين وضمك الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، في إطار الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل العين عند الدقيقة 46 عن طريق اللاعب "حسن الحربي"، فيما سجل ضمك عند الدقيقة 77 عن طريق اللاعب "منصور حمزي".// انتهى //18:55ت م0212