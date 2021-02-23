عام / مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"
الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
الباحة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة الباحة استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن الأولوية لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة، مؤكداً أهمية المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
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19:42ت م
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