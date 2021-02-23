عام / مركز لقاحات كورونا بالباحة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"

الثلاثاء 1442/7/11 هـ الموافق 2021/02/23 م واس
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الباحة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس
واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة الباحة استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية, وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
// انتهى //
19:42ت م
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