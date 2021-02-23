جازان 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم مبادرتها الثانية لعام 2021م تحت شعار "سعادتكم تُسعِدنا" لتوزيع خمسين ألف سلة غذائية تلبي متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر الأكثر احتياجًا وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد آل حيدر أن الجمعية تسعى لتطبيق المعايير الخيرية كافة التي تصب في مصلحة الأسر المستفيدة من خدماتها والأشد حاجة، مشيرًا إلى أن الخطة الميدانية تتضمن التعاون مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة وعُمد الأحياء لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في أسرع وقت ممكن.// انتهى //19:43ت م0226