إسلام آباد 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية اليوم على أحد القادة الميدانيين لحركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، وتم القضاء على "الكوماندر حسن سجنا" وهو من القادة الميدانيين لمجموعة "جول بهادر" التابعة لحركة طالبان باكستان المحظورة.وأضاف أن المذكور كان متورطاً في قتل أربع عاملات في مجال الإغاثة إثر هجوم مسلح وقع في مقاطعة وزيرستان الليلة الماضية، فضلاً عن تورطه في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي طالت المدنيين وقوات الأمن, مبينًا أن قوات الأمن صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال العملية.// انتهى //19:44ت م0227