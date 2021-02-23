الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:52ت م0228