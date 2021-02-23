بيش 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستقبل مركز لقاحات كورونا بمستشفى بيش العام اليوم, المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي" الذين تلقوا رسائل بالمواعيد لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.وأثنى محافظ بيش حسن أبو شرحة على الإمكانات الآلية والبشرية التي تم توفيرها للمركز بالعيادات الخارجية بالمستشفى، مبينًا أن المركز توفرت له جميع الخدمات الأساسية وجرى تصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها 4 عيادات ، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.من جانبه, أوضح مدير المستشفى عيسى جعفري أن أهالي المحافظة شرعوا في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلانًا عن بدء حملة التطعيم في المحافظة بلقاح كورونا، داعيًا الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.يذكر أن محافظة بيش تُعد أول محافظات منطقة جازان التي تدشن بها عيادة تطعيم لقاحات كورونا بعد المركز الرئيس في مدينة جيزان الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الخميس الماضي.// انتهى //20:20ت م0230