الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستغلب فريق الاتفاق على مستضيفه فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للاتفاق اللاعب "وليد أزارو" عند الدقيقة 46 وعند الدقيقة 66 سجل اللاعب "محمد الكويكبي"، وأضاف اللاعب "نعيم سليتي" الهدف الثالث عند الدقيقة 78, فيما سجل للفتح الهدف الأول اللاعب "توفيق بوحيمد" عند الدقيقة 36, وعند الدقيقة 61 سجل اللاعب "ميشيل تي فريدي" الهدف الثاني.// انتهى //20:40ت م0235